MARINHA FEZ INSPEÇÃO NAVAL NA JURISDIÇÃO DE PARINTINS

O Capitão Marcelo Barrios Lucio, Agente da Capitania dos Portos de

Parintins e região, que deixa o cargo no próximo dia 30, para atuar no

Rio de Janeiro, em companhia do Capitão José Carlos de Sá, o novo

agente e o Presidente da Sociedade Amigos da Marinha – Soamar

Parintins, Nelson Brelaz, comandou mais um trabalho de Inspeção Naval

na Jurisdição da Agencia Parintins.

A Equipe da Marinha dia 24, esteve em Nhamundá para fazer vistoria no

Porto daquele Município, onde os trabalhos de recuperação dom

atracadouro estão bastante avançados e sob a coordenação do

administrador Mardson Piraice.

De Nhamundá a equipe seguiu para Boa Vista do Ramos, do Ramos, onde

além de vistoriar o Porto, foram feitos outros procedimento na busca

de soluções para problemas pontuais como o desembarque de cargas e

passageiros.

Nos dias 25 e 26, a equipe da Marinha esteve em Barreirinha, onde

foram detectados pouquíssimos problemas em relação a administração do

Porto da Princesinha do Paraná do Ramos.

Na noite do dia 25, aconteceu um encontro de todos os condutores de

ambulanchas e transportadores de alunos de todas as escolas municipais

e na ocasião Marcelo Barrios cobrou responsabilidade dos profissionais

e de cada setor em relação a material de salvatagem, especialmente o

colete salva vidas. Além desse encontro, foi feita vistoria na Unidade

Básica de Saúde Fluvial de Barreirinha, que está sendo Adequada às

normas de navegação para que possa entrar em operação.

O novo comandante

José Carlos de Sá e sua família que já estão na jurisdição do 9º

Distrito Naval, desde o dia 15, já foi apresentado oficialmente as

autoridades dos Municípios visitados, tendo de todos o compromisso de

parceria para que acidentes fatais na navegação possam ser evitados.

O Capitão Sá que está chegando do Rio de Janeiro, não esconde a

satisfação de estar sendo acolhido não só por Parintins, mas por todos

os moradores dos Municípios que integram a jurisdição da Agemar

Parintins.

“Para mim é um privilégio e um honra poder atuar em Parintins. Sei que

é um experiência a mais que vou viver entre essa gente tão acolhedora”

disse José Carlos de Sá.

Alguns insistem em navegar de forma errada

Apesar de todo o trabalho da Agencia da Capitania em orientar quem

navega na região e até mesmo exigir de forma mais firme o uso de

material de salvatagem e pessoas habilitadas, muitos insistem em não

observar esses itens tão importantes para a segurança da vida humana.

Durante os três dias de Inspeção Naval foram feitas 26 abordagens, 16

notificações por irregularidades e 4 embarcações tiveram que ser

apreendidas. Diante do que viu in loco, o Capitão Sá promete seguir à

risca a linha traçada pela Marinha e executada pelo Capitão Marcelo

Barrios.

Nelson Brelaz

SOAMAR PARINTINS