Marinha entrega novas medalhas e empossa diretoria da SOAMAR/Parintins

A representação da Marinha do Brasil, Almirante do 9 Distrito Naval, Rodrigues Hecht entregou medalhas, diplomas de honraria e empossou nesta sexta-feira, 20, no salão do Contemporâneo Festas & Eventos, a primeira diretoria da Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR/Parintins. Ofertado de um jantar especial, além da presença do Almirante, a cerimônia contou com a participação do vice-Almirante Luiz Antônio, contra-Almirante Flávio Rocha, Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha e Presidente da SOAMAR/Brasil, Orson Feres, o Presidente da SOAMAR/Manaus, Sérgio Viana e do Agente da Capitania dos Portos de Parintins, Macelo Barrios Lúcio e demais autoridades do município.

O Almirante do 9¤ Distrito Naval exaltou a cidade de Parintins por ser conhecida internacionalmente pelos bois Caprichoso e Garantido e afirmou que “para nós da Marinha do Brasil, essa SOAMAR instalada em Parintins representa muito, pois a cidade é um ponto estratégico e é o acesso de entrada para a Amazônia Ocidental no Estado. Termos essas pessoas para nos apoiar nesse interesse no âmbito da salva-guarda da vida humana e no âmbito da segurança do tráfego viário para nós é muito importante termos essa sociedade implantada aqui”.

Os novos Agraciados

Vinte e cinco pessoas já haviam sido agraciadas na cidade com a Medalha Amigo da Marinha, além dos Bumbás Garantido e Caprichoso. Na noite comemorativa, também receberam medalhas e integraram o grupo da SOAMAR local, o juiz Fábio Cesar Olintho de Souza, o Vice-Prefeito de Barreirinha, Luiz Gonzaga Picanço Neto, Vereador Bertoldo Martins Neto, Enéas Gonçalves Sobrinho, Mateus Ferreira Assayag, Augusto Cesar Cruz Tavares, o advogado Luiz Fabiano de Oliveira Corrêa, Marcia Baranda, Rejane do Socorro Cavalcante, gestora do SESI/ Parintins, Raimunda do Socorro Araújo de Carvalho, Patrícia Brelaz Valente Braga e o condutor maquinista Fausto Franco Martins.

A Posse

O Almirante Rodrigues Hecht foi quem empossou o professor Nelson Brelaz Ferreira(E) como presidente da SOAMAR/Parintins, seguido do canto oficial da SOAMAR, encerrando com a entrega do Brasão da Marinha do Brasil feita pelo Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha ao presidente local e Presidente da SOAMAR/Brasil, Orson Feres ao Presidente da SOAMAR local.

“Com o apoio de todos os soamarinos vamos com muita vontade realizar essa missão. Agradeço o empenho do capitão-tenente Marcelo Barrios nesses que nesses 40 dias foi incansável para que esse momento acontecesse e a todas as autoridades marítimas que se fizeram presente no evento. Vamos expandir a missão da SOAMAR para os municípios de Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos que junto com Parintins, fazem parte da nossa jurisdição”, disse Nelson Brelaz.

A Diretoria

CONSELHO SUPERIOR

1 – Presidente Nato: Marcelo Barrios Lúcio (foto)

2 – Presidente da Diretoria Executiva: Nelson Brelaz Ferreira.

3 – 1¤ Vice-Presidente da Diretoria Executiva: Heyder Ferreira Picanço.

4 – 1¤ Secretário da Diretoria Executiva: José Tadeu Noronha de Souza.

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Nelson Brelaz Ferreira;

1º Vice-Presidente: Heyder Ferreira Picanço, Gláucio Douglas da Silva Pinto;

Conselho Fiscal: Carlos Alberto Frazão Ribeiro, Ivanildo Nobrega de Melo Azedo, Valadares Pereira de Souza Júnior e Mario Jorge Barroso

1° Secretário da Diretoria Executiva: José Tadeu Noronha de Souza.

DIRETORIA PARA O PRIMEIRO MANDATO (DOIS ANOS)

I – Presidente: Nelson Brelaz Ferreira;

II – 1º Vice-Presidente: Heyder Ferreira Picanço;

III – 2º Vice-Presidente: João Pedro de Andrade Baranda;

IV – 3º Vice-Presidente: Iranildo Nobrega de Melo Azedo;

V – 1º Diretor Secretário: José Tadeu Noronha de Souza;

VI – 2º Diretor Secretário: Sinval Benedito Rodrigues;

VII – 1º Diretor Tesoureiro: Paulo Tarso Auzier de Carvalho Neto;

VIII– 2º Diretor Tesoureiro: Amilcar Lima Bentes;

IX – Diretora de Divulgação: Josene Araújo de Jesus;

X – Diretor Jurídico: Advogado Luiz Fabiano Correa

CONSELHO FISCAL

– Gracinaldo Guimarães Cunha (Presidente)

– Gláucio Douglas da Silva Pinto (Relator)

– Valdir Fonseca Dias (Membro)

A Sede e Reconhecimento Nacional

A sede da entidade funcionará na sala própria da Agencia Fluvial, piso superior, no Porto de Parintins. No dia 06 de novembro é o Dia da SOAMAR/Parintins tomar alcance nacional. No Amazonas existem apenas em Manaus, Humaitá e agora em Parintins, tendo sob sua jurisdição, os municípios de Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos. No Brasil, com Parintins, existem cerca de 62 municípios com a Associação.

