Marinha e Policia Civil capturam acusado de estupro

A operação se deu no FB Obidense com destino a Manaus.

Parintins- Militares da Marinha do Brasil de Parintins e a Delegacia de Polícia Civil, por meio do delegado Adilson Cunha, prenderam Jacó Pinheiro Grau, acusado de estuprar a sobrinha de 9 anos em Juruti/PA.

A Equipe de Inspeção naval acompanhada pelo Agente Fluvial, Capitão Barrios, o delegado da Polícia Civil Adilson Cunha e mais 4 investigadores, abordou a embarcação às 00:00h determinado demandar para o Porto de Parintins.

Usando o sistema de som, foi solicitado que todos os homens desembarcassem portando documento de identificação. O 2SG-EF Santos localizou o suspeito que imediatamente foi preso pela polícia civil, às 01:30h de hoje.

A embarcação foi liberada e o comandante orientado a lançar o fato no livro de bordo.

Após contato da Polícia Civil de Juruti – PA, com a PCAM em Parintins, a EQUIPE HOUSTON acionou a Marinha do Brasil que deu apoio imediato e foi montada uma operação de captura do suspeito.

“Após a abordagem da lancha da Marinha com militares e Policiais Civis, Foi necessário conduzir a embarcação até o Porto, onde foi solitado que todos desembarcassem” informou Barrios. Entre um dos passageiros foi identificado Jacó Pinheiro Grau que de imediato foi detido e conduzido à 3 DIP.

O acusado passará por exame de Corpo de delito e após seu depoimento, será providenciado sua transferência para Juruti no Pará.

Josene Araujo

SOAMAR PARINTINS