Festival Folclórico – Marinha do Brasil inicia em Parintins agendamento para concessão de “Passe”

De acordo com o planejamento do Comando do 9º Distrito Naval, a Agência Fluvial de Parintins, realiza no período de 21 a 30 de maio o recebimento de solicitações para a realização de vistorias Especiais para a concessão do “Passe”, um documento que agiliza e reduz o tempo da inspeção da embarcação nos postos e fiscalização, emitido pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC).

O agente de Parintins, capitão-tenente José Carlos de Sá, informou que o agendamento é destinado às embarcações que fazem parte da área regional de Parintins dos munícipios de Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Barreirinha e adjacências que desejam vir ao festival de Parintins.

“No período de 11 a 20 de junho acontece a vistoria e entrega do “passe”, informa.

Para as embarcações que saem de Manaus e Santarém a solicitação iniciou dia 16 de abril e encerra 25 de maio.

Quanto à operação Festival o comandante ressalta que o planejamento é semelhante aos anos anteriores com deslocamento de navios, aeronaves e homens da Marinha.

Comandante Sá, vive a expectativa de sua primeira participação no Festival de Parintins, tendo a consciência do árduo trabalho e com responsabilidade.

“A expectativa é das melhores temos muita gente envolvida, tenho certeza que tudo dará certo, para que essa festa aconteça sem registros de acidentes“, concluiu.

Para maiores informações os proprietários de embarcações podem comparecer à sede da Capitania, no centro ou ligar para (092) 3533 2967.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar/Parintins

Foto: Carlos Frazão/JI