Marinha do Brasil forma nova turma de aquaviários

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Marinha do Brasil através da Agência Fluvial de Parintins, realizou na noite de sábado, (09/12) a cerimônia de conclusão do Curso de formação de aquaviarios, marinheiros fluvial auxiliar de convés e de máquinas contribuindo com a qualificação.

Vinte e nove profissionais entre homens e mulheres receberam o diploma entregue pelo Agente de Parintins, Capitão Tenente, Marcelo Barrios Lúcio e convidados.

Os novos aquaviarios receberam noções, procedimentos, funcionamento de máquinas, meteorologia, condução de embarcação e primeiros socorros entre outros.

A oradora Eliacy Batalha, agradeceu o aprendizado. “Aprendemos a conduzir e comandar nossas embarcações, graças aos profissionais que aplicaram com maestria o curso”, ressaltou.

O aluno Jhonatas Cavalcante Tavares, que recebeu o título de melhor aluno do curso, disse que ganhou mais conhecimento para navegar com responsabilidade.

Muitos dos concludentes estavam em situação irregular com suas embarcações e o curso os motivou, disse sub oficial Sergio Oliveira.

O presidente da Soamar/Parintins, Nelson Brelaz, disse aos aquaviarios que é preciso ter responsabilidade com a navegação.

O agente de Parintins, Marcelo Barrios, agradeceu a realização do curso que em dois anos formou 430 aquaviarios.

“Hoje é o primeiro degrau. Aproveitem essa experiência, as carteiras não foram dadas, mas conquistadas por vocês”, ressaltou.

Ao finalizar alertou sobre o uso do colete salva-vidas, dizendo que são mais pessoas conscientes com a segurança naval. Anunciou também os cursos de enfermeiro, cozinheiro e marinheiro fluvial de máquinas e convés, para 2018.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar/Parintins