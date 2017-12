Marinha do Brasil expede certificados aos aquaviários de Boa Vista do Ramos

No último sábado, dia 02 de dezembro, o Agente Fluvial de Parintins, Capitão Marcelo Barrios, esteve em Boa Vista do Ramos participando da solenidade de certificação e entrega de carteiras a mais 53 aquaviários daquele município. O evento aconteceu no ginásio Professora Maria Isabel e contou com a presença do prefeito municipal Eraldo Trindade da Silva, presidente da Câmara Municipal, vereador Evandro Cardoso, do secretário municipal de educação Manoel Marcos Pires, de populares e familiares dos aquaviários.

O curso foi ministrado pela Marinha e teve a duração de sete dias e com aproveitamento máximo dos participantes, atendendo a uma demanda dos transportadores de embarcações de Boa Vista do Ramos.

Em seu pronunciamento o Capitão Barrios destacou que hoje “regularizar uma embarcação não é difícil, é simples, bem ao contrário do que se pensa; e ser aquaviário regularizado também, pois hoje a Marinha está se fazendo mais presente, e o objetivo é oferecer cada vez mais segurança a população”. E se dirigindo especialmente aos formandos destacou a importância da carteira que eles recebiam dizendo que as mesmas “não foram dadas, foram conquistadas, fruto do estudo de vocês e do esforço do prefeito e do secretário de educação em tornar possível esse momento”.

No mês de abril deste ano atendendo ao primeiro pedido do prefeito Eraldo CB, o comando da Marinha certificou outros 60 aquaviários também em parceria com a prefeitura de Boa Vista do Ramos. Em seu pronunciamento o prefeito destacou essa parceria agradecendo a “disponibilidade do comando em colaborar com a regularização desses profissionais, pois hoje todos os prestadores de serviços aquaviários do município estão regularizados juntos a Marinha e podem conduzir com segurança, alunos, professores e passageiros nos rios e lagos de Boa Vista do Ramos”.

A prefeitura disponibilizou, além de toda a lógica para a realização do curso, hospedagem para os oficiais da Marinha, fardamento para todos os formandos e coquetel para os presentes após a solenidade.

Texto: Rony Belchior/Rede Tiradente

Fotos: Semec