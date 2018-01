Marinha do Brasil dará posse a novo agente dia 30

Tweet no Twitter

Marcelo Barrios passa o comando para Jose Carlos de Sá (D)

A cada dois anos a Agência Fluvial da Capitania dos Portos em Parintins/Am realiza cerimônia de transmissão de cargo. Em 2018, a solenidade acontece na próxima terça-feira, 30/01. O atual agente, capitão-tenente Marcelo Barrios Lúcio, 48, passará o comando do órgão representativo da Marinha do Brasil nesta cidade para o capitão-tenente José Carlos de Sá, 50.

A solenidade acontecerá às 11h, na Agência Fluvial, na Rua Benjamim da Silva, Centro. Às 9:00h da manhã será realizada coletiva de imprensa.

Gestão de Marcelo Barrios

Ao avaliar a administração de 2016/2017 o capitão-tenente Marcelo Barrios, considerou os resultados positivos das ações práticas, no qual se incluem a segurança da população, de pequenas embarcações, e o registro junto a Marinha.

O primeiro desafio foi mudar a consciência das pessoas de que não é preciso fugir da Marinha. “Não queremos multar, queremos que as pessoas se regularizem. Quando furtados, a Marinha tem condições de recuperá-los porque possuem documentação regularizada”, argumentou.

De acordo com o agente, em 2017 a Agência Parintins arrecadou R$ 139 mil enviados aos cofres da União. Outra conquista foi à realização de curso de qualificação profissional e mais de mil aquaviários habilitados.

Foi na gestão de Marcelo Barrios, a fundação da Sociedade Amigos da Marinha /Parintins (SOAMAR/Parintins-AM) que tem a frente o Presidente Soamarino, Nelson Brelaz. O capitão-tenente Barrios foi designado para o Rio de Janeiro e atuará no Comando de Operações Navais.

Desde 1986, Marcelo Barrios atua na Marinha do Brasil iniciando como Aprendiz de Marinheiro. Ficou um ano em Santa Catarina onde concluiu o curso. Atou na área de telegrafia com o código morse. Foi para o Rio de Janeiro assumindo o cargo de 3º sargento, logo em seguida oficial, sendo desligado e designado para fazer o Curso de Oficiais. Formado em Bacharel em direito e atualmente capitão-tenente da Capitania dos Portos em Parintins. Ele faz parte do corpo da Marinha há 31 anos.

Novo agente

“Nosso trabalho e meta é divulgar a responsabilidade das pessoas com suas próprias vidas e a vida das pessoas que a gente gosta”. Com esse sentimento e compromisso o novo agente José Carlos Sá, natural do Rio de Janeiro, chega afirmando que vislumbra a responsabilidade considerando-a árdua, intensa, mas nobre. “Nossa principal missão é salvaguardar a vida humana e a segurança da navegação”, afirma.

Ele acrescenta que vai focar na conscientização para o uso do colete e a regularização das embarcações. “Somos interpretados como se estivéssemos incomodando, mas nossa missão é reduzir os acidente e resguardar as vidas”, ressalta.

Sá, já teve o privilegio de navegar pelos rios Amazonas, Negro e Solimões nos navios da esquadra vindo do Rio de Janeiro por três meses.

Ele agradeceu a maneira cortês do agente Barrios e família em sua chegada a Parintins, que lhe oferecem oportunidade de receber informações no processo de transição.

Capitão-tenente Sá, atuou na Esquadra da Marinha onde se concentram os navios de guerra, galgou o oficialato na parte administrativa, chegando ao Comando de Operações Navais. Em 2018, ele comemora 32 anos de atuação na Marinha do Brasil.

Por Josene Araújo

Diretora de Comunicação

Postado por Carlos Frazão/JI