Marinha do Brasil apoia projeto oftalmológico no interior do Amazonas

Avaliação oftalmológica a bordo do NAsH “Soares de Meirelles”

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), está apoiando o projeto amazônico de atendimento médico, que prevê a realização de um mutirão de cirurgias oftalmológicas em municípios do estado do Amazonas. A comissão ocorre no período de 17 de maio a 18 de junho e conta com uma equipe de 75 pessoas, entre militares do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meirelles” e cirurgiões oftalmologistas de Manaus e São Paulo.

O projeto é desenvolvido por meio de uma parceria firmada entre a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Oftalmológicas da Unifesp, a Alko do Brasil, a Lupas Leitor, a Fundação Piedade Cohen e a Sociedade Amigos da Marinha de Manaus, utilizando os NAsH do Comando da Flotilha do Amazonas.

Até o dia 4 de junho, foram atendidas aproximadamente 3.795 pessoas, sendo 3.306 atendimentos clínicos, 322 cirurgias de catarata, 18 cirurgias de pterígio e 3.306 óculos distribuídos. Paralelamente ao projeto, durante as operações de Assistência Hospitalar à População Ribeirinha (ASSHOP), 149 pacientes foram atendidos nos consultórios odontológicos do navio, além de 6.601 procedimentos realizados nos municípios de Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo Antônio de Içá.

Navio abarrancado na comunidade de “Amaturá” para atendimento médico

O NAsH “Soares de Meirelles” participa da ação com uma equipe de saúde composta por médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêutico e técnicos de enfermagem, que atua na triagem dos procedimentos médicos, atividades de coletas de preventivo, vacinas, entrega de medicamentos, exames laboratoriais e palestras de prevenção à saúde. O navio está equipado com dois consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, sala de vacina, sala de raio-x, centro cirúrgico e laboratório.

