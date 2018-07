Marinha do Brasil anuncia Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Máquinas em Parintins

Os formados estarão aptos para o mercado de trabalho nas embarcações.

Iniciou no último dia 03 de julho, as inscrições para o Processo Seletivo do Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Máquinas – Nível 3 em Parintins.

As inscrições seguem até o dia 20 de Julho com provas marcadas para o dia 28 de julho. O Curso será realizado de 13 de agosto a 06 de dezembro de 18 às 22h.

O edital do processo seletivo foi publicado pela Agência Fluvial de Parintins, que destina 30 vagas para o curso, informou o capitão tenente José Carlos Sá.

De acordo com o edital, para a distribuição das vagas, 40% (12) serão preenchidas pelos candidatos que já são aquaviários e que comprovem possuir mais de um ano de embarque, apresentando cópias das páginas da CIR, no ato da inscrição, de acordo com a prioridade estabelecida no item 1.3 do edital.

30% das vagas serão preenchidas pelos candidatos indicados pelas empresas de navegação ou donos de embarcações, listados em ordem de prioridade, de acordo com a prioridade estabelecida no item 1.3 através de Carta, endereçado diretamente a Agencia Fluvial de Parintins.

O candidato deve efetuar o pagamento da guia de recolhimento da União, no valor de R$ 8,00 (oito reais)

As provas serão realizadas no dia 28 de julho, das 9:00h às 12:00h, na Escola Brandão de Amorim, com provas múltiplas de conhecimentos de Português e Matemática em nível de 9º ano.

Josene Araujo/Diretora de Comunicação da SOAMAR PARINTINS