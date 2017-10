Marinha de Parintins em festa – Posse da primeira diretoria da SOAMAR e Entrega de Diploma e de medalhas aos novos AMIGOS DA MARINHA.

Tweet no Twitter

A Associação Folclorica Boi Caprichoso foi condecorada com o titulo de Amigo da Marinha em 2013, e hoje, as empresarias Marcia Baranda (E) e Socorrinha Carvalho (D), entre outros, receberão suas Outorgas (Arquivo JI)

Na cerimônia de posse da primeira diretoria da Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR PARINTINS, que acontecerá hoje no Contemporâneo Festas & Eventos, O Almirante Hecht junto com o Contra-Almirante Rocha, o Presidente da SOAMAR BRASIL Orson Feres e o Presidente da SOAMAR MANAUS, Sérgio Viana, estarão entregando as medalhas e Diplomas aos novos comendadores de Parintins.

Os agraciados de hoje são: o juiz Fábio Cesar Olintho de Souza, o Vice-Prefeito de Barreirinha, Luiz Gonzaga Picanço Neto, Vereador de Parintins Bertoldo Cascaceno Martins Neto, Enéas Gonçalves Sobrinho, Mateus Ferreira Assayag, Augusto Cesar Cruz Tavares, o advogado Luiz Fabiano de Oliveira Corrêa, Marcia Baranda, Rejane do Socorro Paz Cavalcante, empresária da navegação, Raimunda do Socorro Araújo de Carvalho, gestora do SESI/Parintins, empresária Patrícia Brelaz Valente Ferreira Braga e o condutor maquinista Fausto Franco Martins.

Alguns parintinenses que foram agraciados com o Diploma de Amigo da Agencia, não fazem parte dos associados da Sociedade Amigos da Marinha-SOAMAR/PARINTINS, porém, não há nenhum impedimento para num futuro próximo virem a se torna parte da SOAMAR.

O próximo dia 6 de novembro é o Dia da SOAMAR, Entidade de alcance nacional, e que no Amazonas existe apenas em Manaus, Humaitá e agora em Parintins, tem sob a sua jurisdição os municípios de Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos.

