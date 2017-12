Marinha abre navios para visitação neste fim de semana no Porto de Manaus

Iniciativa é para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro; a entrada é franca (Foto:Divulgação)

O Comando do 9° Distrito Naval (Com9ºDN) abre para visitação pública, nos dias 9 e 10 de novembro, o Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) Rondônia e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) Rio Negro, que estarão atracados no Porto de Manaus, localizado na Rua Taqueirinha, 25, no Centro de Manaus. A iniciativa é para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro.

As visitas aos navios acontecerão nos horários: de 10h às 17h (sábado) e de 8h às 15h (domingo). A entrada é franca.

O público terá a oportunidade de conhecer a estrutura dos navios, assim como as suas principais atividades desenvolvidas na Amazônia Ocidental.

O Dia do Marinheiro foi criado em 1925 pelo Ministro da Marinha, almirante Alexandrino Faria de Alencar, em homenagem ao herói militar e Patrono da Marinha, almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré.

acrítica.com