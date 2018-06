Marinha abre navios para visitação e faz desfile neste final de semana em Manaus

Programação abre as comemorações do aniversário de 150 anos do Comando da Flotilha do Amazonas. Confira horários (Foto: Divulgação)

Para comemorar os 150 anos de atuação do Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) na região amazônica, o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) vai realizar uma programação com visitas aos navios da Marinha e desfile naval em Manaus durante o próximo final de semana.

Durante a visitação pública “Conheça a Flotilha do Amazonas”, a população terá a oportunidade de conhecer as instalações e a rotina marinheira do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Oswaldo Cruz”; do Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Amapá”; e do Navio-Patrulha (NPa) “Pampeiro”, subordinado ao 4º Distrito Naval. Os navios estarão atracados no Cais do Rodway. No sábado (2), a visitação acontecerá de 10h às 17h e, no domingo (3), de 12h às 17h.

No domingo, também será realizado um desfile naval pelo Rio Negro, passando pela Praia da Ponta Negra, às 10h. Participarão do Desfile: os Navios-Patrulha Fluviais (NPaFlu) “Pedro Teixeira”, “Raposo Tavares”, “Roraima”, “Rondônia” e “Amapá”; os Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, “Oswaldo Cruz”, “Carlos Chagas”; o Navio-Patrulha (NPa) “Pampeiro”; e duas aeronaves do 3° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU3).

Cerimônia Militar

O ComFlotAM vai realizar, na próxima terça-feira (5), a Cerimônia Militar alusiva aos 150 anos, mediante convite. A solenidade acontecerá, às 10h, no Complexo Naval do Rio Negro, Distrito Industrial de Manaus. Na ocasião, serão entregues o Certificado de Militar Padrão do ComFlotAM e do Troféu Eficiência aos Navios agraciados.

Doação de sangue

Com o intuito de captar doadores e cooperar com o aumento do estoque do Banco de Sangue do Estado, o ComFlotAM, também, realizará entre os seus militares a Campanha de Doação de Sangue, na quarta-feira (6), a partir das 8h30, no Complexo Naval do Rio Negro. A ação contará com o apoio da unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM).

Flotilha do Amazonas

Criada em 02 de junho de 1868, a Flotilha do Amazonas é a unidade da Marinha atuando há mais tempo na Amazônia Ocidental. O ComFlotAM realiza Patrulha Naval para implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em águas jurisdicionais brasileiras; assistência Hospitalar (ASSHOP) às populações ribeirinhas da Bacia Amazônica; e coopera com as atividades de Inspeção Naval realizadas pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC).

Atualmente, o ComFlotAM dispõe de quatro Navios de Assistência Hospitalar (NAsH): “Doutor Montenegro”, “Oswaldo Cruz”, “Carlos Chagas” e “Soares de Meirelles” e cinco Navios-Patrulha Fluviais (NPaFlu): “Pedro Teixeira”, “Raposo Tavares”, “Roraima”, “Rondônia” e “Amapá”.

