Marinha abre concurso para oficiais temporários com salário de R$ 6.268

As 26 vagas disponíveis são destinadas para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 45 anos no ano de sua incorporação, e formação em nível superior em diversas áreas (Foto: Divulgação)

A Marinha do Brasil vai abrir na próxima quinta-feira (16) as inscrições para Processo Seletivo de 26 oficiais temporários que vão atuar no Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), em Manaus. O salário inicial é R$ 6.268,00 como Guarda-Marinha, podendo o selecionado alcançar o valor de R$ 8.523,00 no posto de Primeiro-Tenente.

As 26 vagas disponíveis são destinadas para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 45 anos no ano de sua incorporação, e formação em nível superior, nas seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Informática, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Matemática, Pedagogia, Português (Letras), Ciências Náuticas,Tecnologia em Construção e Manutenção de Sistemas de Navegação Fluvial ou Tecnologia em Construção Naval, Enfermagem, Farmácia com habilitação em Análises Clínicas, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Medicina, nas especialidades de Cardiologia, Médico Auditor com Especialização em Auditoria de Contas Médicas, Ginecologia e Obstetrícia.

As inscrições vão até 15 de dezembro e serão realizadas via internet, no site do Com9ºDN, clicando no campo “Serviço Militar Voluntário”.

Mais informações podem ser obtidas nos editais disponíveis no site do Comando ou pelo telefone: (92) 2123-2277.

acrítica.com

*Com informações da assessoria do Com9ºDN