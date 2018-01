Marinha abre 490 oportunidades temporárias de nível fundamental e médio

A Marinha do Brasil abriu as inscrições do Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias, que tem 490 vagas, entre oportunidades de nível fundamental e nível médio técnico. É preciso ainda ter, no mínimo, 18 anos completos e menos de 45 (até 31 de dezembro do ano da incorporação).

As oportunidades para marinheiros (nível fundamental) e cabos (médio técnico) têm rendimentos brutos iniciais em torno de R$ 1.800 e R$ 3.100, respectivamente. Este ano, há vagas nas áreas de Enfermagem, Patologia Clínica, Processamento de Dados, Eletrônica, Metalurgia, entre outras. Os aprovados em todas as etapas terão o tempo de serviço renovado anualmente, podendo chegar até oito anos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de fevereiro, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicando em “Serviço Militar Voluntário” no lado esquerdo do site e escolhendo o Distrito Naval correspondente à região desejada. Isso pois o processo seletivo é regional e não nacional como acontece nos concursos de carreira. O preço da inscrição é de R$70.

Os candidatos farão uma prova, provavelmente em 15 de abril, com duração de três horas, com 50 questões objetivas divididas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25).

EXTRA/RJ