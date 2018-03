Maria Alencar parabeniza artista parintinense e convida para recepção ao Senador Omar Aziz

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária desta terça-feira, 06 de março, apresentou Moção de Aplausos e Parabenizações a Geana Rafaela de Souza e Souza, artista parintinense, por ser destaque na elaboração de figurinos dos carnavais das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Nêga frisou que a criatividade dos parintinenses engrandece as escolas de samba e fortalece o Festival Folclórico de Parintins, divulgando a competência e a cultura da cidade.

Na Tribuna da Câmara, a parlamentar voltou seu discurso para as mulheres parintinenses, em destaque ao Dia Internacional da Mulher. “Falo em nome das mulheres guerreiras que lutam dia a dia pelo sustento de suas famílias. Março é o mês que de forma mais evidente falamos das nossas lutas, perdas e praticamente nenhuma conquista. O dia 08 de março é um dia de reflexão para buscarmos políticas públicas, união, abandonar as vaidades femininas e somar forças para sairmos do retrocesso que hoje nos rodeia após a extinção da Secretaria Municipal da Mulher”, frisou.

Por fim, a vereadora Maria Alencar convidou a população parintinense para prestigiar uma Sessão Especial de entrega de Título de Cidadania Parintinense ao Senador do Amazonas Omar Aziz (PSD). A solenidade acontecerá no dia 09 de março, as 18h00min, no Parintins Convention Center.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins