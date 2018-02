Maria Alencar, a Nêga, assume PSD de Omar Aziz na Ilha

A vereadora Maria Alencar a Nêga será indicada pelo senador Omar Aziz a assumir o Partido Social Democrático PSD de Parintins. Nêga terá como vice-presidente o empresário Dodozinho Carvalho. A assessoria da parlamentar confirmou a informação ao site PARINTINSAMAZONAS, na manhã deste sábado 23 de Fevereiro.

Vereadora de primeiro mandato, Nêga foi eleita a segunda mais votada no pleito de 2016, obtendo 1.440 votos. Em apenas 14 meses na Câmara Municipal, conseguiu obter a atenção seja da população, da mídia e até de outros grupos políticos, devido a posição clara na defesa das liberdades de expressão, opinião e ao direito do cidadão à informação.

Seguindo as diretrizes do PSD nacional, Nêga é intransigente na condenação e denúncia pública da corrupção e dos malfeitos. E sempre está ao lado da sociedade, do trabalhador, dos jovens, da família Parintins.

-A vereadora Nêga estando no PSD não fará jamais uma oposição pela oposição. Pois faz política para ajudar Parintins. Tanto que conseguiu em Brasília com vários deputados e com o senador Omar, recursos e ganhos ano passado para a cidade – comentou a fonte ao site.

Maria Alencar é a única parlamentar a fazer oposição ao atual prefeito de Parintins.

Maria Alencar e Dodozinho Carvalho devem assumir o PSD no dia 08 de março. O senador Omar Aziz, nesta data, virá a Ilha de Tupinambarana receber o título de cidadão parintinense. O projeto do PSD local é oficializar o nome do empresário Dodozinho para disputa uma vaga na Câmara Federal em Brasil. E dependendo da conjuntura, Maria Alencar deve sair pré- candidata a Deputada Estadual.

[email protected]

[email protected]

(92)991542015