Maria Alencar apresenta Projeto de Lei para mulheres vítimas de violência doméstica e/ou sexual

A vereadora Maria Alencar (PSD), em pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 31 de outubro, apresentou um Projeto de Lei que dispõe sobre a disponibilização de profissional capacitado para atender vítimas de violência doméstica e/ou sexual na rede de ambulatórios e postos de saúde municipais. De acordo com o Art. 1°, todos os ambulatórios e postos de saúde da rede municipal deverão disponibilizar pelo menos 1 (um) profissional da área da saúde ou não que sejam capazes de atender, acolher, orientar nas situações de violência doméstica e/ou sexual.

O Art. 2º afirma que as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O Art. 3º propõe que o Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 dias a partir da publicação.

Segundo Nêga, esta iniciativa de apresentar o referido Projeto de Lei vem da necessidade de maior cuidado e amparo as mulheres vítimas de violências tanto físicas como sexuais, possibilitando um atendimento mais humanizado e ao mesmo tempo menos traumático para a vítima.

“É uma maneira de resguardar a segurança da vítima para com o atendente, buscando assim evitar o menor número possível de traumas. Perfaz assim a necessidade de iniciativa ser aprovada em lei, garantindo assim o direito as mulheres vítimas destes tipos de agressões a um pré-atendimento com um maior cuidado e uma maior segurança para o diálogo do que ocorreu e das melhores providencias necessárias no ao atendimento”, finalizou Nêga.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins