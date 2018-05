Maquinário que será usado no recapeamento asfáltico chega a Parintins

Serão aproximadamente 40km de vias recuperadas.

Parintins recebeu, na manhã desta segunda-feira (21), uma balsa com todo o maquinário que será utilizado no recapeamento asfáltico das vias do município. O desembarque da usina de asfalto, tratores e outros equipamentos foi acompanhada pelo prefeito em exercício Maildson Fonseca, vice-prefeito Tony Medeiros e secretário de Obras, Mateus Assayag.

O recapeamento asfáltico em Parintins será feito pelo Governo do Estado do Amazonas em convênio com a Prefeitura Municipal. O trabalho está orçado em R$ 19 milhões e recuperará aproximadamente 40 km de vias na zona urbana e suburbana do município. A previsão é que a ação tenha seja concluída em aproximadamente cinco meses.

O prefeito em exercício Maildson Fonseca destaca que o firmamento do convênio junto ao Governo do Estado só foi possível em razão do empenho do prefeito Bi Garcia em buscar investimentos para o município. Fonseca enfatiza que o trabalho sanará um dos principais problemas da cidade. “Ruas, meio-fio e calçadas serão recuperadas, mostrando a responsabilidade dos homens públicos, que se mantém diretamente no intuito de beneficiar a população parintinense”, comentou.

Tony Medeiros, vice-prefeito de Parintins, enaltece que a administração municipal tem atuado fortemente na organização do município e que o sistema viário era um problema que necessitava de solução imediata. “Nós nunca jogamos sujeira para debaixo do tapete. Mesmo nas entrevistas, nós sempre falávamos que só tínhamos conseguido tapar 40% dos buracos da cidade e isso tudo com recurso próprio”, frisou Medeiros.

Todo o trabalho de recapeamento será fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. De acordo com o secretário Mateus Assayag, a previsão de início do trabalho é nesta terça-feira, 22 de maio.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas e Yuri Pinheiro