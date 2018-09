Manaus vai sediar no mês de dezembro a 3ª edição do Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia.

O evento vai reunir nove jornalistas especializados na área esportiva. As inscrições já estão abertas.

Pela primeira vez o Simpósio acontecerá em dois dias no salão Rio Negro do Quality Hotel Manaus. São esperados pela organização mais de 300 pessoas entre estudantes, jornalistas e amantes do jornalismo esportivo. Ao final do evento será entregue um certificação de participação de 14 horas complementares.

Na lista de convocados confirmados os jornalistas André Laurent (GE Pará) e Thiago Guedes (GE Amazonas), as repórteres Lívia Laranjeira (Sportv São Paulo) e Monique Danello (Esporte Interativo); a apresentadora do programa “É Gol” do Sportvc, Domitila Becker. O evento marca o retorno do repórter André Hernan que no ano passado fechou o Simpósio acompanhado de Mauro Naves.

Outros três nomes ainda serão confirmados, afirma a idealizadora Larissa Balieiro. “Ainda estamos aguardando uns detalhes mas breve iremos divulgar a convocação completa”, disse.

As inscrições estão abertas no valor promocional de R$ 150 reais via depósito e transferência. A conta é:

Agência – 0482

C/C – 0761031-9

Banco Bradesco

Os inscritos devem enviar o comprovante do pagamento para [email protected] No próximo mês será liberado link para pagamento no cartão.

