Manaus festeja carreira de dupla

Esse é o primeiro show dos ‘dois filhos de Francisco’ em três anos, na capital amazonense (Foto:Divulgação)

Manaus – Três anos desde o seu último show em Manaus, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano retorna à capital para apresentação inédita, no próximo dia 5 de outubro, a partir das 22h, no Studio 5 Centro de Convenções (Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial). O show é uma realização da Amazon Prime Entretenimento.

No regresso a Manaus, os ‘dois filhos de Francisco’ apresentarão o seu mais recente trabalho autoral: o disco ‘Dois tempos, parte 2’. Lançado em junho deste ano, ele dá continuidade ao álbum ‘Dois tempos’, de 2016. O projeto inclui 15 novas músicas, além de um DVD com sessão ao vivo em estúdio e a participação de Marília Mendonça e Felipe Dylon.

Dentre esse repertório inédito, destaque para a balada ‘Nesses dias’ – que explora a tão temida tensão pré-menstrual, ou TPM – e ‘Luzes da ribalta’, versão em português da música norte-americana ‘Limelight’, de Charles Chaplin e escrita pelos compositores cariocas Antônio Almeida e João de Barro, o ‘Braguinha’.

A primeira parte de ‘Dois tempos’ também terá espaço no setlist de Zezé Di Camargo e Luciano. É do disco o mais recente sucesso da dupla: a romântica ‘Destino’, lançada em maio deste ano e que dá nome ao show dos irmãos, em Manaus.

Sucessos da carreira

Os álbuns ‘Dois tempos’ e ‘Dois tempos, parte 2’ fazem parte de um projeto que celebra os 25 anos de carreira da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Logo, sucessos que marcaram a trajetória dos artistas não poderiam ficar de fora do show, em Manaus.

Os fãs manauaras podem esperar muito romance e saudosismo, no Studio 5. ‘Hinos’ como ‘É o amor’ e ‘Pão de mel’ prometem emocionar o público que conferir a apresentação dos artistas, no Studio 5.

Ingressos

A organização do evento espera receber um público de 8 mil pessoas, no dia 5 de outubro – mais da metade dos ingressos disponíveis já foram vendidos.

Os passaportes custam R$ 50 (pista 1, meia-entrada), R$ 120 (área VIP, meia-entrada), R$ 180 (cadeira nos setores verde e amarelo, meia-entrada) e R$ 250 (cadeira no setor Prime, meia-entrada). Eles podem ser adquiridos nas lojas Granada Beach, no Amazonas Shopping, Avenida Eduardo Ribeiro e Sumaúma Park Shopping; na Amazonn Prime, no Vieiralves; e na bilheteria do Studio 5, em até três vezes no cartão.

As vendas online acontecem no site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br).

