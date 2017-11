Mais uma tragédia: Três crianças morrem afogadas em Parintins

Com a morte dos três irmãos, sobe para cinco o número de pessoas falecidas em decorrência de afogamento, nas últimas duas semanas, na cidade de Parintins.

Uma tragédia abalou os moradores da Agrovila do Distrito do Mocambo do Arari, zona Rural de Parintins, no final da tarde de segunda-feira, dia 27 de Novembro, com a morte dos irmãos Kauã, Kemilly e Ryan, filhos da dona de casa Giovanna Geane dos Anjos. Os menores de 2, 4 e 6 anos estavam tomando banho as margens do lago e numa parte mais funda perderam o controle do corpo e se afogaram. A hipótese é de que uma delas teria se afogado primeiro e os demais foram ajudar e acabaram também morrendo. Mas duas outras crianças que viram o acidente, desesperados foram chamar e pedir ajuda de outras pessoas. “Eu estou sem chão. Senhor queria poder fechar meus olhos mas não consigo”, comentou a dona Geane dos Anjos muito abalada com o ocorrido.

Os corpos dos pequenos foram encontrados pelos moradores antes das 18h e no local indicado pelas demais crianças.

“Vai ficar uma saudade eterna mas também terei as lembranças dos momentos lindos em que tivemos juntos lindos e queridos sobrinhos Kauã, Kemilly e Ryan. Obrigado Deus por tudo”, disse Gercinaldo dos Anjos tio das crianças.

O professor Francisco Caldeira colaborou com a família e comunidade para ajudar no triste incidente. “Elas foram levadas até ao posto de saúde onde foi atestado que todas as três haviam morrido”, lamentou o professor em entrevista ao jornalista Márcio Costa.

Caldeira disse ainda que o clima na localidade é de comoção e que os pequenos corpos estão sendo velados na sede de um clube, de propriedade do avô das crianças.

Até as 21h30 de ontem, o Corpo de Bombeiros Militares de Parintins ainda não havia recebido nenhum pedido de socorro.

Com a morte dos três irmãos, sobe para cinco o número de pessoas falecidas em decorrência de afogamento, nas últimas duas semanas, na cidade de Parintins .

[email protected]

[email protected]

(92)991542015