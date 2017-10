Mais de 45 mil pessoas participam do 1º dia de provas do Vestibular da UEA

As provas foram aplicadas em 41 locais em Manaus e nos outros 61 municípios do Estado. Nesta segunda (23) acontece o 2º dia de provas(Foto: Divulgação/Valdo Leão)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aplicou neste domingo (22) as provas de Conhecimento Gerais do Vestibular 2017, acesso 2018 para mais de 45 mil inscritos. As provas foram aplicadas em 41 locais em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas. Nesta segunda-feira (23) serão aplicadas as provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

As provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) ocorrerão na terça-feira (24), também em todo o Estado.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, lembrou que a instituição se prepara para o certame durante um ano e que o foco é promover um Vestibular tranquilo para os candidatos. “É um esforço de mais de mil pessoas envolvidas, equipes da UEA, além do apoio de diversos órgãos do Estado nos ajudando na Segurança Pública para que nossos candidatos possam fazer o melhor. Para 2018, a UEA tem a expectativa de voltar a crescer, um ano de novos projetos para a Universidade”, disse Costa.

O Vestibular oferece um total de 3.433 vagas, sendo 1.122 vagas para capital e 1.932 vagas para o interior, além de 139 vagas para indígenas e 240 para Pessoa com Deficiência (PCD).

Ao todo, 5.732 vagas são ofertadas para cursos com início em 2018, além de 274 vagas destinadas aos indígenas e 368 para Pessoa com Deficiência (PCD). No Vestibular, 45.357 candidatos concorrem a 3.433 vagas, sendo 1.122 vagas para a capital e 1.932 vagas para o interior, além de 139 vagas para indígenas e 240 para PCD. No SIS, que ocorrerá na terça-feira (23), 32.849 devem disputar as 2.299 vagas, sendo 748 vagas para a capital e 1.288 para o interior, além de 135 vagas para indígenas e 128 para PCD.

Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões (12h50-Horário de Manaus) e não esquecer de levar documento original de identificação (identidade, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público). As provas iniciam às 13h (Horário de Manaus).

Gabaritos

Os gabaritos das provas do Vestibular e SIS serão divulgados até 20h (horário de Manaus) do dia 24 de outubro de 2017, por meio de consulta pelo CPF do candidato no portal da UEA (www.uea.edu.br) nos links Vestibular e SIS.

Acrítica.com

*Com informações da assessoria de imprensa