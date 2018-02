Mais de 30 mil pessoas são esperadas para o primeiro dia de Carnailha

Passarela do Samba, pronta para receber os foliões (foto: Yuri Pinheiro)

Inicia neste domingo, 11 de fevereiro, o Carnailha 2018. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Parintins e conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Amazonastur. Segundo estimativas da comissão organizadora, o carnaval deve mobilizar aproximadamente 30 mil pessoas à Avenida Paraíba nos três dias de festa.

O Carnailha 2018 será iniciado com os desfiles dos blocos irreverentes. As apresentações começarão às 19h com o bloco Os Hippies, seguido de Entre Tapas e Beijos, Os Belezuras, Invasão na Folia, As Tiazinhas, Lagarto Salgado, Os Piratas, Chitara da Chapada e finalizando com o bloco Pantera Cor de Rosa. Cada agremiação terá o tempo máximo de 30 minutos de desfile.

O subsecretário de Cultura de Parintins, Chico Cardoso, enaltece a mobilização realizada pelo prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros para proporcionar uma grande estrutura ao evento que é considerado o segundo mais importante do calendário cultural do município, atrás somente do Festival Folclórico.

“Temos certeza de que as pessoas que prestigiarem nosso carnaval vão ter conforto, segurança e vão se divertir bastante porque o Carnailha foi preparado para fazer com que o cidadão de Parintins participe e seja feliz”, enfatiza.

Para os dois dias de Carnailha e um dia de Carnaboi, a Prefeitura disponibilizará de estrutura de saúde, segurança e assistência aos foliões. O Carnaval será transmitido integralmente, ao vivo, pelo fan page da Prefeitura de Parintins no Facebook, e pelo site do JI, www.ojornaldailha.com

SECOM