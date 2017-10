Maildson Fonseca relembra catástrofe da administração do ex-prefeito Carbrás

Afirmou que em nenhum momento os vereadores votarão ou ficarão contra os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Parintins

Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta segunda-feira, 30 de outubro, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) afirmou que em nenhum momento os vereadores votarão ou ficarão contra os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Parintins. Dessa forma, Fonseca lembrou a catástrofe da administração do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) e disse que o secretariado dele roubou os cofres do município e retrocedeu o desenvolvimento de Parintins.

“Na semana passada eu escutava atentamente um jornal dizer que nós estávamos votando contra os professores. É lamentável não entenderem que votar contra um requerimento faz parte do Legislativo, faz parte daqueles que veem se é necessário ou desnecessário. Isso não é votar contra uma classe. Plano de Carreiras este que eu estou inserido na história porque fui professor municipal. Ele é utilizado até hoje e beneficia todos os professores. Todos devem entender que eu posso até ter doutorado, mas ele valeria apenas ponto dentro de um processo seletivo, porque o que estava sendo contratado era professor com graduação”, explicou.

Segundo Fonseca, se um professor concorre a uma vaga para o ensino médio ele não pode cobrar do governo que lhe pague como mestre ou doutor, de acordo com sua titulação acadêmica. “Lamentável quando algumas pessoas não entendem como funciona o sistema administrativo e querem jogar os outros vereadores contra a sociedade. Quando eu saí da Secretaria Municipal de Educação deixei o município com mais de 21 mil alunos na rede municipal de ensino e foi devolvido agora apenas 14 mil alunos. Olha a vergonha e catástrofe, o desrespeito com a educação municipal. Com isso, o Conselho do FUNDEB reprovou as contas de 2016, porque encontraram fraudes em licitação e recursos que eram destinados a uma quadrilha que saqueava os cofres da educação. Pessoas que vendiam para a educação papel chamex e não entregavam nada. Empresas faziam isso para dividir os recursos da educação. Roubavam a educação e eu gritava porque eu moro em Parintins e não saí daqui durante os últimos quatro anos. Eu estudei aqui e aqui quero continuar minha vida”, disparou.

Maildson Fonseca também afirmou ser uma honra ao Poder Legislativo Parintinense receber a ilustre presença do professor Carlos Eduardo Meireles Pinheiro, o qual prestigiou a sessão ordinária no Plenário da Câmara. Professor Carlos recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) a Medalha “Professora Ignez de Vasconcelos Dias”, por se destacar na área de Educação no Estado do Amazonas.

“Essa medalha é um símbolo que representa a grandiosidade de uma profissão, de uma vida de dedicação e eu posso dizer que tive a honra de ser aluno do professor Carlos Meireles quando estudei no Colégio Batista de Parintins. Eu sou fruto de uma dedicação e rigidez na escola e tenho muito orgulho de ser professor”, frisou Maildson.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins