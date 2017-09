Maildson Fonseca destaca novo julgamento das contas de Bi Garcia referente ao exercício de 2008

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 11 de setembro, destacou o novo julgamento das contas do então Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB) referente ao exercício financeiro de 2008 por parte do Legislativo Parintinense. De acordo com Maildson, o julgamento anterior tem falhas processuais e será desconsiderado.

“Esta Casa, no dia do julgamento destas contas, iniciou sessão as 17h00min e as 13h00min o Tribunal de Contas do Estado notificou o parlamento para que não realizasse o julgamento. Cópia do Ofício os vereadores podem ter acesso dentro do processo que lhes será repassado. Esta Casa descumpriu a solicitação do TCE e assim mesmo procedeu-se com o julgamento. Desta forma, o TCE reavaliou as contas do ex-prefeito Bi Garcia e manda esta Casa realizar novo julgamento”, relatou Fonseca ao destacar a nova interpretação do parlamento municipal mediante indicação do Tribunal de Contas do Estado.

O parlamentar também evidenciou a competência da Câmara Municipal de Parintins no julgamento e desaprovação das contas do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) referente ao exercício financeiro de 2013. Vale ressaltar que as contas foram desaprovadas por unanimidade no dia 22 de junho de 2017. “Temos a consciência de que estamos fazendo o nosso trabalho. E eu, enquanto presidente, considero que tenho feito um trabalho bom, devido ao apoio dos demais vereadores”, frisou.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Foto: Pedro Coelho

Comentários

comentários