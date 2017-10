Lula virá a Parintins em novembro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou aos petistas amazonenses que participaram neste fim de semana, em Santarém (PA), do Fórum PT da Amazônia, que programou para novembro visitar Manaus e mais três municípios do interior do Estado: Parintins, Itacoatiara e Urucurituba.

Também informou que essas visitas deverão ocorrer na segunda quinzena do mês e pediu o empenho do partido na mobilização que o líder petista realizará no Norte, a exemplo do que fez no Nordeste no fim de agosto e início de setembro.

O comunicado sobre a vinda de Lula ao Amazonas foi feito pelo presidente estadual do PT, deputado Sinésio Campos, que participou do evento de Santarém.

Em texto que enviou a grupos de WhatsApp da legenda, Sinésio disse que a agenda foi elaborada pelos dirigentes de Tocantins, Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Amapá e Amazonas, por onde o presidenciável petista realizará a “Caravana das águas”, no projeto “Lula pelo Brasil”.

Inicialmente, a viagem de Lula ao Amazonas estava prevista para outubro, depois que ele fosse a Minas Gerais e sua pré-campanha para tentar voltar ao Planalto.

Foto: Internet/emtempo

http://amazonas.bncamazonia.com.br