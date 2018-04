Lula se entregou à Polícia Federal e já esta a caminho da prisão em Curitiba

Lula deixou prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), andando. (Foto: Reprodução/GloboNews)

Ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal para cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Após dois dias no Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-presidente deixou o prédio da entidade. Em discurso, Lula criticou o judiciário: ‘Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado’.

Lula já esta a caminho do aeroporto para ir de jatinho ate Curitiba.

GloboNews