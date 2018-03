Lojas Americanas de Parintins, no ritmo das cores

Tweet no Twitter

A nova loja a ser inaugurada na cidade, que tem na sua logomarca a cor vermelha como principal, também, incorporou a cor azul em sua fachada.

Na terra dos bois Caprichoso e Garantido, o lojista aqui estabelecido sempre usou das duas cores (Azul e Vermelha) para atrair seus clientes, e com uma das mais famosas lojas de departamentos do Brasil, a LOJAS AMERICANAS, não foi diferente.

Assim já foi com a internacional Coca-Cola, patrocinadora há anos dos bumbas de Parintins, que teve latinha azul do refrigerante, bem como a cerveja Brahma, sem falar do Bradesco e varias tantas lojas e marcas de renome.

As obras, em ritmo acelerado, já provoca expectativa na população para a sua inauguração em data ainda não marcada. Ninguém na obra quis falar sobre a data da inauguração, e estamos aguardando a posição da empresa para dar mais detalhes.

Para o jornalista Jo Fernandes Farah, a chegada das Lojas Americanas e uma prova inconteste da completa recuperação econômica e financeira do município. “O progresso só chega onde existe investimento público correto”, disse o jornalista.

O prefeito Bi Garcia, em viagem a Brasília em busca de mais recursos para a cidade disse ao JI que assim que retornar falara sobre o grande empreendimento, adiantando seu contentamento por mais geração de emprego e renda para a população com a chegada de mais uma loja de departamentos de grande porte para Parintins.

Carlos Frazão/JI