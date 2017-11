Limpeza e remoção de entulhos chegam ao bairro da Francesa

A meta e atender todos os bairros de Parintins.

Seguindo o cronograma da coordenação de limpeza pública, a Prefeitura de Parintins iniciou nesta terça-feira, 21 de novembro, os trabalhos de limpeza no bairro e orla da Francesa.

Homens e máquinas da Secretaria de Obras atuam simultaneamente no local e também no bairro Santa Rita de Cássia, onde o serviço acontece desde a semana passada.

“Além da limpeza, estamos com equipes de poda de árvores, capina e troca de luminárias no Centro e bairros, seguindo a orientação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros”, afirmou o secretário de Obras, Mateus Assayag.

A meta é promover o serviço em todos os bairros para que o ano de 2017 encerre com uma grande ação de limpeza em todo o município.

SECOM