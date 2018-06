Liga SP sorteou ordem de desfile para 2019

Foto: Divulgação.

As escolas de samba do Grupo Especial, Acesso e Acesso 2 do Carnaval de São Paulo conheceram na noite de terça-feira, 19 de junho, suas posições de desfile no próximo ano. A Liga SP definiu as posições em sorteio realizado durante sua festa de 32 anos de fundação, no Hall do Palácio das Convenções do Anhembi.

O Grupo Especial já tinha dividido as escolas de samba por dia, bem como estava acertado que Colorado do Brás e Águia de Ouro, vice-campeã e campeã, respectivamente, do Grupo de Acesso em 2018, abririam os dois dias de apresentações. O segundo passo foi a escolha da posição de desfile da Acadêmicos do Tatuapé, atual bicampeã. A agremiação optou por ser a quinta a passar no Anhembi na sexta-feira, 1º de março. As demais escolas foram para o sorteio dentro de cada data.

A Mocidade Unida da Mooca foi a única com a posição pré-definida no Grupo de Acesso. Campeã do Acesso 2 este ano, a agremiação abrirá o domingo de Carnaval no Anhembi. O mesmo critério foi utilizado no Acesso 2, com a Primeira da Cidade Líder, campeã do Grupo 1 da UESP em 2018.

Ordem de desfile do Grupo Especial

Sexta-feira, 1º de março

23H15 – Colorado do Brás

00H20 – Império de Casa Verde

01H25 – Mancha Verde

02H30 – Acadêmicos do Tucuruvi

03H35 – Acadêmicos do Tatuapé

04H40 – X-9 Paulistana

05H45 – Tom Maior

Sábado, 2 de março

22h30 – Águia de Ouro

23h35 – Dragões da Real

00h40 – Mocidade Alegre

01h45 – Vai-Vai

02h50 – Rosas de Ouro

03h55 – Unidos de Vila Maria

05h00 – Gaviões da Fiel

Ordem de desfile do Grupo de Acesso

Domingo, 3 de março

21H00 – Mocidade Unida da Mooca

22H00 – Independente Tricolor

23H00 – Barroca Zona Sul

00H00 – Nenê de Vila Matilde

01H00 – Leandro de Itaquera

02H00 – Camisa Verde e Branco

03H00 – Unidos do Peruche

04H00 – Pérola Negra

Ordem de desfile do Grupo de Acesso 2

Segunda-feira, 4 de março

20H00 – Primeira da Cidade Líder

20H50 – Amizade Zona Leste

21H40 – Torcida Jovem

22H30 – Estrela do Terceiro Milênio

23H20 – Unidos de Santa Bárbara

00H10 – Tradição Albertinense

01H00 – Uirapuru da Mooca

01H50 – Imperador do Ipiranga

02H40 – Camisa 12

03H30 – Combinados do Sapopemba

04H20 – Dom Bosco

05H10 – Morro de Casa Verde

