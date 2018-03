Liesa decide que nenhuma escola será rebaixada no carnaval 2018

Parte da frente do carro abre-alas “Quem não se comunica, se trumbica!”, no desfile da Grande Rio (Foto: Alexandre Durão/G1)

Embora tenham ficado nos últimos lugares na apuração, as escolas de samba Acadêmicos do Grande Rio e Império Serrano não vão cair para a Série A do carnaval carioca. Assim decidiu na noite desta quarta-feira (28) a plenária da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa. Só Mangueira e Portela foram contrárias à anulação do rebaixamento.

Com o resultado, o Grupo Especial em 2019 terá 14 escolas de samba, incluindo a Unidos do Viradouro, que subiu da Série A. No grupo de acesso, serão 12 agremiações desfilando. É o 2º ano consecutivo que nenhuma escola será rebaixada. Em 2017, Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca foram beneficiadas pela “virada de mesa” e permaneceram no Grupo Especial.

Por G1 Rio