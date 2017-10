Liesa cancela ensaios técnicos para o carnaval de 2018

A cinco meses do carnaval, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio continuam com o pires na mão, sem recursos. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) resolveu suspender de vez os ensaios técnicos realizados entre os meses de janeiro e fevereiro no Sambódromo. A festa, que servia de teste para o desfile oficial, era gratuita e levava milhares de sambistas e espectadores à Marques de Sapucaí.

De acordo com Jorge Castanheira, presidente da Liesa, os gastos com os ensaios técnicos representam uma despesa anual que gira em torno de R$ 3,5 milhões. O dinheiro é utilizado para pagar custos como segurança, limpeza de banheiros, carros de som e até confecção de camisas para componentes das escolas de samba. Para Castanheira, a decisão do cancelamento só seria revogada se houvesse uma patrocínio.

— O ensaio técnico está sendo cancelado porque a Liesa não tem recursos. Não tem como a gente fazer. Sem recursos, só se a gente tiver um patrocínio. Por enquanto, não tem. Por 15 anos, a Liga vem bancando sozinha esses ensaios . Isso aí, pra gente, é um custo de R$ 3,5 milhões a R$ 4 milhões por ano. O dinheiro é gasto com segurança, limpeza de banheiros, controle, carro de som, a gente banca tudo. Por 15 anos, a gente bancou. Este ano, infelizmente, não vamos conseguir fazer — afirmou ele.

O dinheiro prometido pela Prefeitura do Rio, que reduziu em 50% os recursos que serão repassados às escolas de samba, ainda não chegou aos barracões. O atual prefeito, Marcelo Crivella, cortou pela metade o valor pago no ano passado. Cada uma das 13 agremiações vai receber R$ 1 milhão.

O pagamento será feito de forma parcelada. A previsão inicial era de que até novembro os valores fossem repassados. A Liesa disse que a negociação é feita diretamente entre a Prefeitura do Rio, através da Riotur, e as escolas.

— É um contrato feito diretamente entre as escolas e a Riotur. Pelo que estou sabendo, estão sendo colhida assinaturas dos presidentes das escolas para assinarem recibo. É um projeto que está sendo feito direto. Os recursos ainda não entraram para as escolas. Isso deve ocorrer nos próximos dias. Serão duas parcelas pagas juntas inicialmente, num total de R$ 450 mil. O restante da verba virá entre outubro e novembro — disse Castanheira.

Procurada pelo Extra, a assessoria da Riotur informou que o pagamento deve ser feito nos próximos dias e que está sendo aguardada apenas liberação da Secretaria de Fazenda para que isto ocorra .

Batuketum Marquês/RJ

Ensaio técnico da Grande Rio, no Sambódromo, em 2016. Ensaio técnico da Grande Rio, no Sambódromo, em 2016. Foto: Fabio Guimaraes / Fábio Guimarães/Extra/Agência O Globo