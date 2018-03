Líder do Governo Bi Garcia destaca Educação em Parintins

O vereador Telo Pinto (PSDB), líder do prefeito Bi Garcia, deu destaque à pauta Educação. Primeiramente, anunciou a conclusão da obra reforma da Escola Tiradentes na comunidade Menino Deus, na região do Itaboraí do Meio, solicitada pelo parlamentar no final do ano de 2017. A obra aguarda reinauguração, mas a escola já está em funcionamento. Telo informou que, devido à problemática no fornecimento de merenda escolar nas escolas estaduais Brandão de Amorim e Centro de Educação em Tempo Integral Gláucio Goncalves, a Prefeitura de Parintins irá assumir para prover os mantimentos até a regularização do caso.

/// O vereador Tião Teixeira (PTB) teve requerimento aprovado a favor das 54 famílias da comunidade São Tomé do rio Uaicurapá, durante sessão nesta segunda-feira, 12 de março. A propositura apresentada, fruto de visita parlamentar a localidade rural, reivindica a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) a construção em alvenaria do Sistema de Abastecimento de Água na comunidade.

/// O vereador Renei Mocambo (PR) solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins a contratação, por meio de Requerimento, de garis para realizar a limpeza da Agrovila do Mocambo do Arari. Destacou a importância da limpeza diária dessa comunidade. Também tratou sobre segurança pública na Agrovila do Mocambo do Arari. De acordo com ele, na quarta-feira (07) dois Policiais Militares foram designados para trabalhar por trinta dias na região.

/// O vereador Marcos da Luz (PRB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins, através da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), para que esta compareça na Casa Legislativa e preste esclarecimentos sobre o resultado da sindicância realizada nas APMC’s e relatório conclusivo envolvendo desvios de recursos públicos.

/// Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as parintinenses têm ações especialmente dedicadas a elas. Sobre o assunto a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) enumerou as programações realizadas na cidade e registrou o apoio da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. A parlamentar destacou também o compromisso da Prefeitura em fornecer merenda à Escola Estadual Brandão de Amorim e ao Centro de Ensino de Tempo Integral Gláucio Gonçalves. A medida, explicou Vanessa, visa garantir a qualidade do ensino nos educandários até que os gestores estaduais concluam o processo licitatório de fornecimento dos alimentos.

/// O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Projeto de Lei que dispõe sobre as medidas a serem adotadas para identificar, acompanhar e auxiliar o aluno com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e/ou dislexia na rede pública e privada de ensino do município de Parintins. As medidas, destacou Maildson, possibilitarão aos alunos ter acompanhamento educacional especializado por profissional de apoio escolar na própria sala de aula e demais ambientes escolares.

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) apresentou as demandas das comunidades rurais Santa Maria de Vila Amazônia e Jauarí. O primeiro Requerimento solicita do Executivo a instalação de luminárias e arquibancadas no campo de futebol Cláudio Navarro, na comunidade Santa Maria. O parlamentar também reiterou a necessidade do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) tomar providências com relação ao sistema de abastecimento de água da comunidade Jauarí.

/// O vereador Bertoldo Pontes (PSL) solicitou do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, por meio de Requerimento, a disponibilização de policiamento ao Distrito do Caburi. Assim como cobrou do Serviço Autônomo de Água e Esgoto visitas imediatas nas comunidades rurais do município para constatar a realidade do sistema de abastecimento de água das localidades.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) apresentou Requerimento direcionado à Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de requerer a construção de uma nova escola para a comunidade do Máximo. Bem como cobrou da Secretaria Municipal de Limpeza Pública os serviços de limpeza da Rua de acesso ao Clube Cabos e Soldados.

/// O vereador Afonso Caburi (PTB) falou sobre segurança pública nas comunidades rurais do município de Parintins. Segundo Afonso, o policiamento das Agrovilas Caburi e Mocambo foi extinto em 2017, deixando as famílias em apuros. “No Mocambo, Zé Açu e Vila Amazônia já se resolveu essa questão, mas aguardamos a disponibilização de policiamento também para o Caburi”, afirmou Afonso.

