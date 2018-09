Leilão do galpão do Caprichoso pode deixar bumbá de fora do festival de 2019, diz direção

O Boi-Bumbá Caprichoso poderá ficar de fora do Festival Folclórico de Parintins 2019 se o leilão do Galpão de Alegorias do Bumbá se firmar nesta terça-feira (11) ou no próximo dia 18 de setembro. O galpão está localizado no cruzamento das ruas Fausto Bulcão, Barreirinha e Nhamudá no bairro João Ribeiro. Uma dívida firmada em 2010 com a empresa Rio Copacabana Comércio de Fogos de Artifícios Ltda no valor de R$ 150 mil, gerou a ação que hoje está no valor de R$ 437 mil.

De lá para cá passaram-se outros gestores que também não conseguiram resolver a pendência e nem negociar a dívida. O Galpão da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, segundo a justiça, está avaliado em R$ 473.005,00 no local são construídas as alegorias de figura típica, exaltação folclórica, lenda amazônica, ritual, módulos tribais, os bois que são levados para a arena e é onde funciona o Conselho de Arte, que cria e desenvolve todo o projeto de arena. O imóvel possui uma área de 2.956,50 metros quadrados.

Os atuais gestores do boi Bicampeão do Festival de Parintins ao assumirem a diretoria azulada, não se esconderam do problema e buscaram negociar e tentar resolver a questão. Apesar de todo o esforço algumas petições feitas por meio da assessoria jurídica do Caprichoso foram indeferidas. Na referida decisão, o Juiz da 2° vara cível de Parintins afirma que ocorreu a perda de prazo processual, tendo em vista que o então presidente do Caprichoso à época fora intimado em outubro de 2013 e não tomou as medidas cabíveis.

O galpão do Caprichoso não é apenas um imóvel, mas trata-se do principal setor de produção de um dos ícones da cultura popular do norte do Brasil. Para funcionar o local emprega aproximadamente 500 pais de famílias entre artistas, soldadores, pintores, pasteladores, escultores, serviços gerais, administradores, conselheiros de arte, engenheiros, assessores técnicos entre outros.

A perda do Galpão de Alegorias do bumbá, além de gerar desemprego em massa causará comoção popular gerando um impacto negativo quase incontrolável junto à população que se prepara o ano inteiro para o festival podendo até ter protestos por parte dos setores envolvidos.

O advogado do Boi Caprichoso, Rodrigo Porto, enfatiza que a agremiação está disposta a negociar o débito e, mesmo com o leilão marcado, ele acredita numa reversão da decisão para que sejam reatadas as negociadas com o credor que impetrou o processo contra a agremiação folclórica.

acritica.com*

*Com informações de assessoria de imprensa