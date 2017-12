Legislativo Parintinense comemora os 10 anos da Ufam em Parintins

Prestigiaram a solenidade a comunidade acadêmica, professores universitários, técnicos administrativos, autoridades municipais e eclesiásticas, instituições públicas e a população em geral

Os 10 anos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foram homenageados na Câmara Municipal de Parintins neste dia 05 de dezembro. Prestigiaram a solenidade a comunidade acadêmica, professores universitários, técnicos administrativos, autoridades municipais e eclesiásticas, instituições públicas e a população em geral.

Para o vereador Tião Teixeira, autor da propositura, a sessão especial reconhece as mudanças socioeconômicas do município proporcionadas pela formação acadêmica, a partir do processo de interiorização da Ufam em Parintins, implantada permanentemente em 24 de setembro de 2007. A homenagem, ressalta ele, é justa e merecida pelos relevantes serviços prestados pela Ufam a educação parintinense.

O Diretor do Icsez, José Luiz Pereira da Fonseca, agradeceu o parlamento municipal pelas homenagens, bem como a parceria e os serviços prestados a esta instituição. Agradeceu a direção, os servidores, professores, alunos e alunas e órgãos públicos e privados que contribuem para a construção e consolidação do Icsez no município de Parintins. “Hoje temos em nosso município duas instituições de ensino superior públicas e isso nos engrandece muito. Apesar dos problemas que assolam nosso país, acreditamos que a Ufam continuará com suas políticas voltadas para a interiorização dos cursos superiores e em breve disponibilizaremos outros cursos que possam atender a comunidade parintinense e do Baixo e Médio Amazonas, pois o Icsez é uma conquista da comunidade deste município”, frisou José Luiz.

O Diretor do Sistema Alvorada de Comunicação e representante da Diocese de Parintins, Padre Carlos Caridade, destacou a importância de estreitar parcerias com as instituições acadêmicas, haja vista a missão do Sistema Alvorada ser no campo da evangelização e da informação. Ele agradeceu a parceria da Ufam, principalmente no que se refere ao apoio dado pelos acadêmicos de Jornalismo ao setor de comunicação da emissora.

O Vice-reitor da Ufam Jacob Cohen enfatizou o papel da Universidade perante a sociedade parintinense, principalmente em disponibilizar cursos superiores aos cidadãos sem que estes necessitem sair de seu município para a Capital do Estado. Segundo Jacob, o curso de Artes em Parintins deve ser estimulado com veemência, dado o município ser a Capital Nacional do Boi-Bumbá. Cohen disse que uma das finalidades da Ufam é prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

O vereador Telo Pinto (PSDB) falou que a Universidade promove discussões imprescindíveis sobre políticas públicas voltadas ao povo, que podem ser implementadas para beneficiar a coletividade. Assim, frisou Telo, torna-se necessário reconhecer e valorizar o papel da Ufam em Parintins.

O Prefeito em Exercício de Parintins, Maildson Fonseca (PSDB), comentou sua trajetória enquanto aluno da Ufam, antiga Fundação Universidade do Amazonas, onde na época humildemente trabalhava como Gari e depois formou-se em Matemática. Para Maildson, a educação transforma a vida dos homens. “Minha vida é marcada pela educação, pois sabemos que a educação é o futuro sim para mudar a sociedade. Com isso, tenho certeza que em breve nossa cidade será reconhecida como universitária”, declarou Fonseca.

Durante a solenidade, o Diretor do Icsez José Luiz Pereira da Fonseca recebeu Moção de Aplausos e Parabenizações pelos 10 anos do Instituto em Parintins, das mãos do vereador Renei Mocambo. O Vice-reitor da Ufam Jacob Cohen recebeu certificado e placa em nome do Magnífico Reitor da Ufam Sylvio Mário Puga Ferreira, das mãos do Prefeito Maildson Fonseca. Jacob Cohen também recebeu certificado e placa de reconhecimento, assim como o ex-reitor Himdenberg Frota; o Gerente de Infraestrutura do Icsez Enivaldo Lopes Sarraf; o Prefeito em Exercício de Parintins Maildson Fonseca, em nome do Prefeito Bi Garcia (PSDB); o vereador Afonso Rocha e o Padre Carlos Caridade.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Foto: Gerlean Brasil