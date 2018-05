LBV desenvolve atividades especiais na Semana Mundial do Brincar

Crianças e adolescentes atendidos pela Legião da Boa Vontade em Manaus participam da Semana Mundial do Brincar que este ano, tem como tema “Brincar de Corpo e Alma”. As atividades acontecerão de 21 a 25 de maio. A iniciativa é da Aliança pela Infância, um movimento mundial que tem como objetivo defender uma infância digna e saudável.

Na abertura do evento a gestora social Placilda Rodrigues ressaltou que “a programação é toda voltada para brincadeiras tradicionais da nossa região, sabemos que o objetivo é mostrar que o ‘brincar’ é fundamental para o incentivo do esporte, para o trabalho em equipe. No encerramento da Semana, vamos contar com a presença de algumas famílias interagindo com as crianças e adolescentes, pois, sabemos da importância de envolver as famílias bem como os profissionais da LBV. Um dos objetivos da SMB e este: chamar a atenção dos adultos e fortalecer os vínculos familiares. Vamos envolver o grupo Vida Plena [programa da LBV que atende pessoas com idade igual e superior a 60 anos] nas atividades. Juntos vamos fazer os resgaste de brincadeiras antigas que eles [idosos] brincavam”.

O que não vai faltar é brincadeira! E, para coordená-las, o Educador Social João Boaventura comenta sobre as atividades: “É uma semana cheia de novidades, brincadeiras e muita diversão. Queremos mostrar às crianças e aos adolescentes sobre a importância do ‘brincar’, pois, desenvolve a coordenação motora, as habilidades psíquicas e físicas, o sentimento valoroso do trabalho em equipe e, principalmente, faz com que eles se divirtam”.

A coordenadora pedagógica Socorro Leão reafirma a importância das brincadeiras saudáveis: “Em tempos de tecnologia, jogos eletrônicos e internet é difícil fazer com que as crianças se voltem às brincadeiras coletivas e, é por este motivo, que lembramos aos adultos sobre a necessidade e o respeito pelo tempo de brincadeira das crianças. É fundamental incentivar brincadeiras saudáveis para que não tenhamos no futuro adultos sedentários”.

Na programação constam brincadeiras tradicionais como queimada, pega-pega, batalhão, barra-bandeira, ‘Seu’ lobo, amarelinha, pula corda, bem como uma oficina para confecção de jogos como xadrez, dama, entre outras atividades.

A Legião da Boa Vontade valoriza a infância e a adolescência e, por isso, realiza em todas as suas unidades ações lúdicas que estimulam o desenvolvimento individual e o trabalho em equipe dos atendidos, além de incentivar a prática de atividades físicas.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Manaus/AM está situado na Av. Castelo Branco, 997, bairro Cachoeirinha. Telefones para mais informações: (92) 3215-7900.

Por Janilson Barbosa de Mendonça <[email protected]>