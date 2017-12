Lanira Garcia assume Secretaria de Educação de Barreirinha e já encontra com Sindicalistas

Padre Henrique Uggê com Lanira Garcia em encontro do DSEI Parintins.

A nomeação de Lanira, que assume no lugar da professora Fátima Jordão, já foi confirmado e decretado desde 1 de dezembro, assinado pelo vice-prefeito Luís Gonzaga Picanço Neto (PMDB). A articulação junto ao prefeito Glênio Seixas (PMDB) vem num momento na qual a gestão precisa se aproximar mais do sindicato dos professores de Barreirinha.

Lanira Garcia por vários anos assumiu a SEDUC no estado em Parintins e Regional, formou uma equipe técnica e política e desenvolveu brilhante trabalhado, reconhecido até hoje pelo parceiros de grupo e até da oposição. Educação indígena, ensino médio no interior e ensino tecnológico a distância na região, foram algumas das articulações na gestão de Lanira.

Até o começo de abril , Lanira estava na direção do Disei/Parintins, onde conseguiu apaziguar os confrontos entre índios e a direção daquele órgão. Até assumir o Dsei, o local era campo de batalha entre índios a antiga direção.

Saiu por questões políticas envolvendo o grupo do senador Eduardo Braga e o Grupo do senador Omar Aziz.

Nem esquentou bem a cadeira e Lanira foi ao encontro dos professores municipais dia 4 de dezembro. Participando de reunião. O encontro foi satisfatório e registrado na página oficial do SIMPROBAE nas redes sociais.

“Primeira reunião da diretoria do SINPROBAE com a Secretaria de Educação professora Lanira Garcia Cardoso e Sub-Secretaria professora Fatima Jordão Ribeiro e o controlador do Município Sr. Luiz. No qual foi tratado em Pauta as reivindicações e propostas para a melhoria do trabalho do professor Municipal como também a Valorização da Categoria. A reunião foi proveitosa esperamos que nossas demandas sejam atendidas pelo Poder Executivo do nosso município!” Destaca a nota.

Lanira tem afinidade de vários anos com o ex-prefeito Gilvan Seixas, articulador atual do prefeito Glênio.

