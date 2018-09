Juscelino Manso cresce, fazendo campanha humilde e honesta

Na raça, na garra, na fé, Juscelino Manso (PSB), nesta segunda-feira, percorreu as ruas do centro de Parintins e Itaúna ll para levar sua mensagem de esperança de dias melhores para o povo do Amazonas. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, o candidato está nas ruas para firmar compromisso com a população. “Já passei mais de duas vezes aqui na rua Cordovil, e pretendo passar outras vezes, aqui e em outros bairros também. E isso não é só em período eleitoral não”, afirmou.

As palavras do professor Roney Barros foram de reconhecimento. “Nós professores viemos aqui, mais uma vez, prestar nosso apoio a Juscelino Melo Manso, nosso candidato a Deputado Estadual que acompanhou os professores no nosso movimento de greve. Nosso reconhecimento ao “40456” e ao “40”, David Almeida”, ressaltou.

A professora Keyla Nogueira, subiu na tribuna popular, na Francesa e reforçou o convite para recepção do candidato ao Governo do Estado, David Almeida (PSB). “Nós estamos com o “40” que vai estar aqui na Francesa, na próxima quarta-feira. Às 17h30 a Francesa vai ficar pequena, Parintins toda estará aqui para receber o nosso governador, David Almeida. O “40” que respeitou a educação e os professores”, ressaltou.

A vice presidente da ASCALPIN (Associação dos Catadores de Lixo de Parintins), Marcivone Casemiro, juntamente com sua equipe, também declarou apoio a Juscelino. “Eu estou aqui nessa caminhada para ajudar o nosso Deputado Estadual. É filho da terra e a gente tem mais é que apoiar”, disse.

A servidora da educação, Girlane Paiva, mostrou firmeza ao se pronunciar, de forma consciente, sobre sua escolha para representante na Aleam. “É de livre e espontânea vontade que eu estou aqui. Eu não estou ganhando nada. A única coisa que eu sei que vou ganhar é um representante meu, lá na Assembleia Legislativa. Parintinense tem que votar em parintinense ”, declarou Paiva.

A cada dia Juscelino ganha ainda mais apoiadores e por onde passa é recebido com carinho por moradores e comerciantes que não esconderam a empatia pelo candidato.

Texto e foto: Assessoria do candidato