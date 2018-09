Juscelino intensifica campanha no bairro Itaúna ll e Vila Amazônia

De casa em casa, no corpo a corpo, conhecendo a realidade e a demanda do parintinense, Juscelino Melo Manso, candidato a Deputado Estadual pelo PSB, se propôs a lutar por melhores condições para o povo de Parintins e interior do Amazonas.

Nesta sexta-feira o candidato percorreu as ruas da comunidade de Vila Amazônia, onde recebeu muitas manifestações de apoio e respeito pela campanha que vem administrando. Juscelino já esteve outras vezes na comunidade e a cada visita, tem sua campanha ainda mais aceita pela população.

Neste sábado, a receptividade no bairro Itaúna ll foi grande. O eleitor foi ao encontro de Juscelino, ouviu as propostas e decidiu seu voto. “Eu queria votar em alguém de Parintins e o Juscelino é de Parintins. Mas se o candidato que ele apoia para o senado fosse metido com picaretagem eu não ia votar nele. Ele foi o único que veio aqui, tive a oportunidade de perguntar sobre os candidatos dele, e ele acabou levando meu voto”, declarou Douglas Freitas, morador do bairro.

Com a participação de liderança dos professores e catadores, o candidato pediu atenção especial para a escolha do voto. “A hora é essa. Então analise a proposta de cada candidato. Veja o que ele está dizendo para solucionar os problemas, e se ele tem realmente essa capacidade, se ele passa essa segurança para você de que ele tem condições de resolver os problemas do município. É muito importante isso”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria