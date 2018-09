Juscelino caminha no Paulo Corrêa e anuncia a vinda de David Almeida a Parintins

Sem hesitar contato direto com o eleitor, Juscelino Melo Manso (PSB), caminhou mais uma vez, sobre as ruas do Paulo Corrêa, neste sábado. Durante a caminhada, Juscelino anunciou a vinda a Parintins do candidato ao Governo do Estado, David Almeida (PSB), na próxima quarta-feira.

David cumprirá a agenda na Gleba de Vila Amazônia e Parintins, no bairro Paulo Corrêa. “É aqui que estão os maiores problemas da nossa cidade, como falta de saneamento básico, instalação de luz elétrica, esgoto… David Almeida não vai caminhar lá pro ‘centrão’ não, ele vem caminhar pra cá”, afirmou Juscelino.

Acompanhado de servidores da educação, colaboradores, esposa Dra. Artemísia Manso e sua mãe Ester Melo Manso, o candidato se apresentou novamente como candidato do povo, conversou, lançou propostas e foi recebido com carinho na casa dos moradores.

A jovem Andreza Santos foi ao encontro de Juscelino, na rua, e mostrou apoio e respeito pela campanha diferente. “Ele é humilde e ele não está trabalhando por dinheiro. É isso que a gente vê. Ele quer lutar por Parintins. Isso eu tenho certeza”, afirmou.

Lucibela Lima, não escondeu a felicidade ao ver o candidato e também destacou a campanha humilde de Juscelino. “Além de ser uma pessoa simples e conhecida, anda de rua em rua. A vida toda ele fez a campanha dele na rua e não precisa andar de carro”, comentou.

A moradora Arlete dos Santos, disse estar confiante no potencial de Juscelino e lamentou a desvalorização do campanha do candidato. “Era pra ele estar governando aqui na cidade. Mas o pessoal não valoriza o trabalho dele”, declarou.

Texto e foto: Assessoria do candidato