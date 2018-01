Juiz do DF determina apreensão do passaporte de Lula

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (25/1), a pedido do Ministério Público Federal (MPF). A Polícia Federal foi notificada da decisão no começo da noite e tem como tarefa impedir o político de sair do país.

A decisão foi tomada no âmbito do processo que investiga um suposto tráfico de influência do ex-presidente na compra de 36 caças Gripen NG da empresa sueca Saab. A medida ocorre um dia depois do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmar a condenação dele no processo que teve origem nas investigações da Operação Lava-Jato.

A investigação que aponta a influência de Lula na compra dos aviões de combate ocorre na Operação Zelotes, que foi deflagrada pela Polícia Federal em 2015. O MPF afirma que Lula e seu filho, Luis Cláudio, “integraram um esquema que vendia a promessa” de interferência no governo para negociar empresas.

Lula está com viagem marcada para a Etiópia, que deveria ocorrer nesta sexta-feira (26/1). De acordo com a assessoria do petista, ele embarcaria para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que ocorre na tarde de sábado. Dois de seus assessores já viajaram.

Renato Souza

http://www.correiobraziliense.com.br