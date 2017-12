José Melo e seus ex-secretários vão passar o Réveillon em casa após medidas judiciais

O ex-governador teve a sua prisão temporária revogada; Afonso Lobo, Pedro Elias e Wilson Alecrim tiveram suas prisões convertidas em domiciliar (Foto: Arquivo AC)

Em audiência de custódia realizada na noite desta terça-feira (26), o juiz Ricardo Salles da 3ª Vara da Justiça Federal do Amazonas revogou a prisão temporária de José Melo (Pros). Com a medida, o ex-governador acusado de participar de um esquema de propina e desvio de verbas da saúde do Amazonas está livre.

Melo chegou a ter sua prisão temporária prorrogada pela Justiça Federal no início da tarde de hoje. A decisão foi proferida pelo juiz federal Wendelson Pereira Pessoa que, na noite de hoje, converteu a prisão preventiva em domiciliar dos ex-secretários Afonso Lobo, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM); e Wilson Alecrim e Pedro Elias, ambos da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam). De acordo com a decisão, o trio só poderá sair de suas residências com autorização judicial e terá que entregar seus passaportes em até 48 para a Justiça Federal.

Os ex-secretários do governo José Melo foram presos durante a Operação Custo Político, segunda fase da Manaus Caminhos, que investiga desvios milionários de verbas públicas do sistema de Saúde do Estado do Amazonas.

No último domingo (24), o juiz Wendelson também converteu a prisão preventiva em domiciliar do ex-secretário de Administração e Gestão, Evandro Melo, irmão de Melo. No sábado (23), o ex-secretário Raul Zaidan (Casa Civil), o empresário Mouhamad Moustafa, Keytiane Evangelista e José Duarte dos Santos Filho também foram liberados após Wendelson negar pedido da Polícia Federal para transformar a prisão temporária em preventiva.

Rafael Seixas e Redação(acrítica.com)