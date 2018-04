José Melo e ex-primeira-dama pagam fiança e deixam presídios no AM

Tweet no Twitter

O ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira pagaram a fiança de R$ 31,6 mil e tiveram habeas corpus parcial concedido. O ex-governador foi liberado por volta das 17h (horário de Manaus) e Edilene saiu 15 minutos depois. O ex-secretário de Saúde Pedro Elias também teve habeas corpus parcial concedido e já deixou a cadeia. Os três serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

Segundo o advogado Junior Cavalcante, além da fiança, a Justiça Federal aceitou a casa do ex-governador como garantia. O imóvel está avaliado em R$ 350 mil.

Melo e Pedro Elias estavam presos no Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM 2) em decorrência das investigações da operação “Maus Caminhos” sobre desvios de verbas na Saúde do Amazonas. Já Edilene foi presa suspeita de tentar ocultar provas.

De acordo com a decisão do TRF 1, Melo e Edilene vão precisar comparecer periodicamente em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau para informar e justificar atividades.

Também foi determinado o recolhimento dos passaportes dos pacientes, que deverão promover sua entrega ao juízo de primeiro grau, no prazo de 48 horas após a soltura.

Prisão

A operação “Maus Caminhos” apura crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa em suposto esquema que desviou milhões da saúde. Melo foi cassado por compra de votos na eleição de 2014. Além de Melo e Edilene, ex-secretários de governo também foram presos.

