Jornalista é ferida por pedra atirada contra lancha vinda de Parintins

A jornalista e professora Beatriz Góes, do curso de comunicação social da faculdade Martha Falcão, filha do procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), Vander Góes, foi ferida na cabeça por uma pedra quando viajava na lancha a jato Aliança, de Parintins para Manaus.

Ela perdeu muito sangue, passou mal após o ataque, foi submetida a uma cirurgia, aguarda resultado de tomografia e deve ficar em observação no hospital Santa Júlia, para onde foi levada assim que desembarcou na capital.

A pedra foi disparada contra a lancha por volta do meio-dia, quando a embarcação passava pela cidade de Itacoatiara e navegava próximo da margem no trecho da comunidade Costa da Conceição, no rio Amazonas.

A violência do arremesso foi tanta que quebrou o acrílico da lancha e ainda assim feriu gravemente a jornalista.

As informações foram dadas ao BNC Amazonas pelo pai de Beatriz.

Ocorrência registrada e agressão repetida

O caso foi registrado na Capitania Fluvial de Parintins pela proprietária da lancha, Rejane do Socorro Paz Cavalcante, que documentou que esta não é a primeira vez que a embarcação é alvo desses ataques.

A empresária relatou à autoridade da Marinha que em outra ocasião a lancha foi alvo de tiros de arma de fogo.

Em Manaus, donos de outras lanchas comentaram que também já foram alvo dos ribeirinhos, que se sentem incomodados com o trânsito dessas embarcações de alta velocidade próximos das comunidades ao longo do rio.

Os donos de lanchas e trabalhadores do setor se queixam da autoridade fluvial em Manaus. Eles reclamam que esse tipo de ocorrência é recorrente, mas dizem que até agora a capitania não tomou nenhuma providência.

Foto: Divulgação/Família de Beatriz Góes