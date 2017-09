JORNALISMO FAST FOOD

O jornalista Eduardo Gomes comenta sobre a atual apatia jornalística

“Na manhã de hoje fiz uma postagem sobre a falta de interesse dos meios de comunicação em Manaus em apurarem a denúncia feita pelo Ministério Público Federal sobre um suposto massacre de índios flecheiros que habitam as cabeceiras do Rio Jandiatuba, região do Alto Solimões.

Essa apatia jornalística não é de hoje. Já vem de algum tempo, bem antes do advento da Internet e suas plataformas de comunicação, sites, blogs, portais e redes sociais.

Uma das causas está no fato de os meios de comunicação de hoje terem como donos burocratas e não jornalistas como vimos até recentemente.

A figura de um jornalista como dono de um jornal, emissora de televisão ou rádio, é coisa do passado. Virou história.

Contextualizando aqui no Amazonas, não temos mais um Umberto Calderaro que comprar a ideia de uma boa pauta ou do seu editor por um período, jornalista Peri Augusto que comprava a briga dos repórteres por uma boa história. Mais recentemente a Hermengarda Junqueira que embalada pela turma da redação, comprou em algumas ocasiões pautas ou mesmo a nossa “rebeldia” para produzirmos uma boa história.

Por outro lado, não devemos esquecer que as novas gerações embaladas nascidas em meio às novas tecnologias, não demonstram nas veias o faro jornalísticos. A notícia é simplesmente parte de um processo burocrático. Não se disputa mais a busca de uma boa história para render uma chamada de primeira página.

O engessamento do jornalismo, é bom que se observe não nasce nas redações, mas nos gabinetes de seus proprietários burocratas. Esquecem eles que ao perderem leitores, são obrigados a reduzirem a tiragem. Com a redução da tiragem resulta em perda de circulação e por conseguinte deixam de ser atrativos para as agências de publicidade.

Existem talentos nas novas gerações no jornalismo. Pena que não são estimulados em praticá-lo. Um bom jornalismo requer investimento em boas pautas, viagens etc.

Hoje atribui a culpa da decadência do jornalismo às novas mídias, a tecnologia, as novas plataformas.

Esquecem que as novas mídias oferecem pequenos drops de notícias sem maiores aprofundamentos, um fast food de informação. Se olharmos o noticiário factual nos deparamos com grandes lacunas falhas na informação.

Hoje o jornalismo vai no vácuo dos fatos. Não há preocupação de levar ao leitor uma boa história. A velha e boa reportagem ainda é o elemento catalizador do público.

Em outra postagem relembrar alguns fatos jornalísticos por mim vividos”.

Eduardo Gomes, jornalista

Assessor de Comunicação na empresa Prefeitura Municipal de Amaturá

Anterior: Jornal Amazonas Em Tempo e jornalista

Ilustração: Folha de São Paulo.

