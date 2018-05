Jornada de cirurgia oftalmológica beneficia 200 parintinenses até sexta feira

Duzentas pessoas estão sendo beneficiadas em Parintins pela Jornada de Cirurgias Oftalmológicas de Pterígio, conhecida como carne crescida. Na manhã de segunda feira, 30 de abril, o prefeito Bi Garcia abriu a jornada, segunda realizada em 2018. É mais uma ação em parceria da Prefeitura com a fundação Piedade Cohen sob responsabilidade do médico oftalmologista Marcos Cohen.

A solenidade de abertura da jornada ocorreu no auditório do hospital Jofre Cohen e contou com a presença do deputado federal Hissa Abraão, vice-prefeito Tony Medeiros, vereadores, secretários e pacientes que passarão pelos procedimentos.

Bi Garcia afirmou que o Município continua na busca pela efetivação da regionalização da Saúde que trará mais recursos para municípios ampliando a capacidade de atendimento. Lembrou que hoje Parintins tem 57 médicos e tem realizado cirurgias eletivas diariamente nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen. “Temos objetivo um claro que é cuidar bem das pessoas e melhorar suas vidas buscando recursos fora de Parintins”.

Hissa Abraão enalteceu a postura de Bi Garcia e Tony Medeiros que têm promovido uma gestão compromissada com a população. Disse que é o deputado que mais investiu em Parintins e afirmou ter gosto em fazer isso por saber que o recurso será bem aplicado.

O secretário de Saúde, Clerton Florêncio Rodrigues, ressaltou o trabalho sério desenvolvido pela gestão municipal reiterando ser a segunda Jornada de Cirurgias em 2018. Para Marcos Cohen, da fundação Piedade Cohen, o pterígio tem tirado visão de muitas pessoas e Parintins está de parabéns por atender seus moradores com essa cirurgia.

SECOM