JOGOS ESCOLARES DE PARINTINS INICIAM NESTA QUARTA-FEIRA

Acontece nesta quarta-feira (02 de maio) no ginásio de esportes Elias Assayag, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018. Seguindo a programação geral, quase mil alunos/atletas de 25 escolas da rede estadual e municipal de ensino, sendo duas da zona rural (Zé Açú e Tracajá) se concentrarão a partir das 16h no lado Azul da Praça dos Bois, de onde sairão em desfile, pela Avenida Paraíba até o ginásio de esportes Elias Assayag onde será realizado a Cerimônia de Abertura.

Por volta das 18h, após a Cerimônia, acontecerão os primeiros jogos da disputa escolar com os seguintes confrontos: Charles Garcia x Irmã Cristine (Futsal Inf. Masc.); Brandão x Colégio Batista (Futsal Juv. Fem.) e Bosco x Carmo (Futsal Juv. Masc).

A competição estudantil local que termina no dia 12 de maio e serve de classificatória para a Seletiva Regional do Pólo III que será realizado de 24 a 29 de maio na Ilha (sede) prossegue no dia 03 com com as modalidades: atletismo, jiu-jitsu e tênis de mesa.

Dia 03/05 (quinta-feira) – Circuito Escorpião

Modalidade: Atletismo – Prova de Pista

Início: 7h30min com as provas de 1.000m, 75m, 3.000m, 200m, 250m e revezamento medley.

Modalidade: Atletismo – Prova de Campo

Início: 14h com as provas: arremesso de peso, salto em distância, lançamento de disco e salto em altura

A modalidade Jiu-Jitsu e tênis de mesa iniciarão às 8h, sendo que o Jiu-Jitsu acontecerá no Ginásio Elias Assayag e o tênis de mesa no CETI/Gláucio Gonçalves. “Para o jiu-jitsu e o tênis de mesa o sorteio dos confrontos serão realizados no local”, informou o diretor técnico Marcio Sicsú.

A XXXIV edição dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018, acontece de 02 a 12 de maio na cidade, nas categorias infantil e juvenil, nos naipes masculino e feminino e é uma realização da Prefeitura Municipal através da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Comjel) e da Seduc com apoio dos professores de educação fisica e das universidades Ufam e Unopar.

Kedson Silva/JI