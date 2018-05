JEP’s: FUTSAL INFANTIL MASCULINO E JUVENIL FEMININO DECIDEM CAMPEÕES HOJE

Quatro grandes jogos de futsal, movimentaram a classe estudantil nesta quarta-feira (16) no ginásio de esportes Elias Assayag, em jogo válido pelas semifinais dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018. Na categoria infantil, naipe masculino, no primeiro jogo decisivo, a equipe da Escola Nossa Senhora do Carmo, atual campeã da disputa estudantil local, manteve o favoritismo e garantiu a vaga na final ‘atropelando’ a equipe do Irmã Cristine pelo placar de 09 a 02. Na segunda semifinal, o elenco do CETI/Gláucio Gonçalves venceu o Aderson de Menezes por 02 a 00 e pelo terceiro ano consecutivo, fará a final contra o Carmo, prometendo lutar para que a história dessa final seja outra.

No futsal juvenil feminino, o CETI/Gláucio Gonçalves venceu o Colégio Batista por 02 a 00 e jogará a final contra o GM3 que derrotou em outro jogo emocionante o Dom Gino pelo placar de 02 a 01.

Programação: Quinta-Feira (17)

Local: Ginásio Elias Assayag

Modalidade: Futsal

Definindo 3° e 4° lugar:

9h: Irmã Cristine x Aderson de Menezes (Inf. Masc.);

9h30min: Batista x Dom Gino (Juv. Fem.);

Final:

10h: CETI x GM3 (Juv. Fem.);

10h30min: Carmo x CETI (Inf. Masc.);

Em seguida, acontecem as semifinais do futsal juvenil masculino, com os confrontos entre:

11h: Colégio Batista x GM3;

11h30min: Brandão x Dom Gino;

No turno vespertino, no ginásio de esportes Elias Assayag, acontecem os jogos decisivos do Voleibol.

14h: Geny Bentes x Irmã Cristine (Inf. Fem.);

15h30min: Geny x GM3 (Inf. Masc);

16h15min: CETI x GM3 (Juv. Fem);

Também hoje, na Quadra de Areia ao lado do Ginásio, serão realizadas as decisões da categoria juvenil.

9h: (Quadra 01) – Irmã Cristine x Geny Bentes (Fem);

9h: (Quadra 02) – Brandão x GM3 (Masc);

9h30min: (Quadra 01) – Carmo x GM3 (Fem);

9h30min: (Quadra 02) – GM3 x IFAM (Masc);

Kedson Silva/JI