JEP’s: ESCOLA IRMÃ CRISTINE ARRASTA DOIS OUROS INÉDITOS NO VÔLEI DE PRAIA INFANTIL

As vitórias em cima da Escola Geny Bentes (feminino) e Tomaszinho Meireles (masculino) na tarde desta terça-feira, 08 de maio, na quadra de areia ao lado do ginásio de esportes, renderam na disputa do vôlei de praia, categoria infantil, dois ouros inéditos para a Escola Municipal Irmã Cristine.

A dupla campeã representante da escola do bairro Itaúna II é formada pelas atletas (Yasmim e Bruna) no feminino e (Diogo e Joaquim) no naipe masculino, sob orientação da professora Sheila Pinheiro. “Estou muito feliz! Apesar da nossa escola ser de periferia, essa conquista é fruto de um trabalho que a gente vem realizando anualmente, sendo fortalecido com os nossos jogos internos, onde esses atletas de ouro foram descobertos”.

Ela destaca que aos poucos a escola vai conquistando seu espaço no meio esportivo. “Nessa edição dos Jogos Escolares já conquistamos quatro medalhas, sendo essas duas no vôlei de praia na categoria juvenil e dois bronzes no atletismo. Ainda estamos na luta por medalhas no vôleibol de quadra”, ressaltou.

Resultado final

Masculino

1° – Escola Irmã Cristine

2° – Tomaszinho Meireles

3° – Geny Bentes de Jesus

Feminino

1° – Irmã Cristine

2° – Geny Bentes de Jesus

3° – Geny Bentes de Jesus

Também no dia de hoje, o handebol infantil feminino da Escola Estadual Dom Gino Malvestio venceu o CETI/Gláucio Gonçalves e sagrou-se campeão.

Kedson Silva/JI