JEP’s: ESCOLA DOM GINO BATE TETRACAMPEÃO ESTADUAL E REPRESENTARÁ PARINTINS NO PÓLO III

As equipes de handebol infantil masculino e feminino da Escola Estadual Dom Gino Malvestio foram campeãs da 34° edição dos JEP’s e representarão Parintins na disputa do Pólo III que acontecerá na Ilha de 24 a 29 de maio.

O título local e a classificação da equipe feminina do Dom Gino veio na semana passada com a vitória frente o time do CETI/Gláucio Gonçalves. Já a vaga do masculino, foi conquistada na sexta-feira (11) ao derrotar por 14 a 10 no ginásio Elias Assayag, o elenco da escola São José Operário, atual tetracampeão amazonense do JEA’s.

O professor da escola Dom Gino, Edilson Mota Ribeiro enaltece que é um feito inédito. “Parabenizo os nossos atletas que honraram o nome da escola e é com muito orgulho que vamos defender a bandeira de Parintins na disputa do Pólo III”. Ele acrescenta que essa conquista também é fruto do apoio dos pais, gestão da escola e dos nossos parceiros que são os treinadores, voluntários que nos ajudam na preparação das equipes.

O treinador da escola São José Operário, Márcio Cabeludo, parabeniza as equipes do Dom Gino e confessa que vai ficar na torcida para que a escola represente bem Parintins e faça bonito no Pólo e no JEA’s.

